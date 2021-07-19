Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» в связи с поддержкой Михаилом Мишустиным туристического кластера в Завидово

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с презентацией председателю Правительства РФ Михаилу Мишустниу проекта развития кластера «Волжское море» и других объектов туристской инфраструктуры в особой экономической зоне «Завидово». Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 13 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Тверскую область. Одним из пунктов программы стала презентация проекта развития кластера «Волжское море» и других объектов туристской инфраструктуры в ОЭЗ «Завидово», которую представил губернатор Игорь Руденя.

«Завидово – единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, где действуют льготы и преференции для бизнеса. Ведется активное развитие территории совместно с компанией «Агранта» и ВЭБ.РФ. Уже действует гостиница, апартаменты и другие объекты. Идет строительство речного порта. Планируем принимать здесь крупные теплоходы. Также развивается транспортно-пересадочный узел с железной дорогой», – рассказал Игорь Руденя.

«Замечательный результат, – оценил проект Михаил Мишустин. – Те национальные цели развития, которые поставил перед нами Президент Владимир Путин, в том числе создание комфортной среды, предполагают удобство маршрутов, транспорта, хорошую инфраструктуру. Поддержим развитие кластера в Завидово. При этом важно ориентировать такие кластерные решения на людей со средним достатком, которые должны иметь возможность получить эти услуги на хорошем уровне. Уверен, у вас это может достаточно хорошо получиться».

Премьер-министр сообщил, что Ростуризму, Министерству транспорта РФ будет поручено рассмотреть возможности финансовой поддержки в рамках госпрограмм и нацпроектов.

Также в ходе визита Михаил Мишустин посетил производственные площадки Тверского вагоностроительного завода, Промтехнопарка КСК и провел двустороннюю встречу с губернатором Игорем Руденей, обсудив вопросы социально-экономического развития тверского региона.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.