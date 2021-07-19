Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского прибыл в Торжок Тверской области

19 июля православные верующие Торжка, Спирово и Выдропужска могут поклониться святыне, которая на протяжении недели находится в Верхневолжье – ковчегу с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Мероприятие проходит в год 800-летия со дня рождения выдающегося полководца и государственного деятеля.

11 июля вместе с прихожанами в Воскресенском кафедральном соборе Твери ковчег встречал Губернатор Игорь Руденя.

«История Верхневолжья неразрывно связана с именем святого благоверного князя Александра Невского. Он был родственником нашего святого князя Михаила Ярославича Тверского. В городе Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой. Мы всегда говорим о важности преемственности: каждое новое поколение должно сохранить и приумножить то, что сделали для родного края предшественники. Жизнь и служение Александра Невского является для нас примером», – отметил Игорь Руденя.

«Именно в нашей епархии эта величайшая святыня будет находиться наиболее продолжительное время. В других епархиях ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского остается всего лишь по несколько дней», – отметил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В год 800-летия со дня рождения великого князя поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Исторический крестный ход стартовал в Москве, в Храме Христа Спасителя. Он проходит с 12 июня по 14 августа 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по местам жизни и деятельности князя, а также по маршруту перемещения святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург, которое состоялось в 1723 году.

18 июля святыню встретили в Свято-Успенском мужском монастыре г. Старицы. 19 июля с 8:00 ковчег находится в храме святого Михаила Архангела в Торжке, с 16:00 он будет размещен в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Спирово, с 17:30 – в храме Смоленской иконы Божией Матери в Выдропужске. 20 июля в 8:00 святыня прибудет в Богоявленский собор Вышнего Волочка, где в 17:00 состоятся торжественные проводы ковчега.

Мероприятия в честь 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в этом году проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Александр Невский – знаменитый полководец, государственный деятель, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада, а также сохранила целостность в условиях татаро-монгольского нашествия.

Жизнь Александра Невского тесно связана с тверским краем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. А отцом Михаила Тверского был родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославович.

Пресс-служба Правительства Тверской области