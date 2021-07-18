Специалисты сферы занятости Верхневолжья на площадке РАНХиГС прошли курс обучения по трансформации службы

В июле в Москве на площадке РАНХиГС представители 16 регионов Центрального федерального округа, в том числе Тверской области, прошли очный курс обучения, посвященный обновлению службы занятости.

В апреле 2021 года в Послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин поставил задачу по выстраиванию работы поликлиник, детских садов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека.

Трудоустройство местных жителей, повышение квалификации специалистов через центры занятости Губернатор Игорь Руденя назвал важными направлениями повышения качества жизни граждан, развития экономики Верхневолжья.

«Ключевой задачей является подготовка кадров, ориентированных на потребности региональной экономики», – считает Игорь Руденя.

На курсах в Москве специалистам сферы занятости рассказали о применении в работе цифровых технологий, переходе на электронные услуги, работе карьерных и кадровых консультантов.

В рамках обновления службы принципиально меняется состав услуг, культура работы и технологическое обеспечение службы занятости. Она должна стать кадровым центром с современными технологиями и комфортными условиями.

Уже с 1 августа на единой цифровой платформе «Работа в России» должны заработать сервисы по предоставлению услуг по подбору работников и по поиску работы полностью в электронном виде. В скором времени цифровизация охватит и прочие государственные услуги в сфере занятости.

Кроме того, стоит задача сформировать систему управления клиентским опытом в службе занятости. Ее уже успешно реализуют в крупных госкорпорациях и бизнес-структурах.

В 2021 году по национальному проекту «Демография» также запланирована модернизация центров занятости в 61 регионе страны, среди них – Тверская область.

Планируется, что до 2024 года в Верхневолжье будут модернизированы четыре центра занятости. Первым станет учреждение города Твери.

Здесь под общим для Российской Федерации брендом «Работа России» будет создан современный центр занятости населения, отвечающий самым современным требованиям. Запланирован капитальный ремонт здания за счет средств федерального и регионального бюджетов, завершить работы планируют к осени текущего года.

Пресс-служба Правительства Тверской области