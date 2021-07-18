Губернатор Игорь Руденя в День Собора Тверских святых вместе с жителями Твери присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе

18 июля, в День Собора Тверских святых, Губернатор Игорь Руденя вместе с православными верующими Верхневолжья присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери. Божественную литургию провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В Спасо-Преображенском соборе в этот день находятся частицы мощей Тверских святых: благоверного князя Михаила Тверского, благоверной княгини Анны Кашинской, святителя Арсения Тверского, архиепископа Тверского, священномученика Фаддея, преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), преподобного Макария Калязинского, преподобного Нила Столобенского, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Нектария Столобенского, епископа Тверского, святителя Варсонофия.

Собирать сведения о тверских святых начали по благословению архиепископа Тверского и Кашинского Димитрия в 1897 году. В 1902 году была написана икона Собора Тверских святых, в 1904-м архиепископ Димитрий освятил престол в честь Собора Тверских святых во втором ярусе колокольни кафедрального собора. С того же года началось местное почитание святых, живших на территории Тверской епархии.

Через 70 лет архиепископ Калининский и Кашинский Алексий ходатайствовал перед Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом о совершении памяти тверских святых в первое воскресенье после праздника святых апостолов Петра и Павла. С 1979 года день Собора Тверских святых внесен в календарь Русской православной церкви.

В праздник Собора Тверских святых также отмечается День города Твери.

Губернатор Игорь Руденя обратился к жителям столицы Верхневолжья со словами благодарности за неравнодушие и искреннюю любовь к родному краю, которые проявляются в повседневной работе, в добрых делах и проектах на благо Верхневолжья.

«Во все времена с Тверью были связаны имена выдающихся государственных и общественных деятелей, воинов, духовных подвижников, ученых, врачей, педагогов, представителей культуры, искусства и спорта. Это люди, которые всегда жили по заветам святого благоверного князя Михаила Тверского: были безгранично преданы Отчизне, неразрывно соединяли свою жизнь с судьбой нашего народа», – отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области