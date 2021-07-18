Губернатор Игорь Руденя выразил слова признательности участнику Великой Отечественной войны Борису Ивановичу Воробьеву, который отмечает 90-летие

18 июля 90-летие отмечает участник Великой Отечественной войны, тверитянин Борис Иванович Воробьёв. В день юбилея Губернатор Игорь Руденя выразил фронтовику слова признательности и благодарности за мирное небо над головой.

«Вы начали войну с освобождения родного Верхневолжья и сделали всё от Вас зависящее, чтобы приблизить заветный День Победы. Ваш пример мужества и героизма, преданности Отечеству вдохновляет жителей Тверской области на новые достижения во благо нашей Родины. Желаю Вам крепкого здоровья и всего самого доброго», – отметил Игорь Руденя.

Борис Иванович родом из Ржева. В августе 1942 года немецкая полевая жандармерия конвоировала подростка в Сычевку Смоленской области. После освобождения Сычевки в 1943 году с советской армией он вернулся в родной Ржев, где шли ожесточенные бои. Бориса Ивановича приняли в одну из дивизий. Среди наград ветерана – орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За трудовую доблесть».

После войны Борис Иванович служил на флоте, затем работал на предприятиях сферы строительства.

Борис Иванович Воробьев стал одним из почетных гостей открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Масштабный комплекс в Тверской области в 2020 году открыл Президент России Владимир Путин.

В том же году Борис Иванович Воробьев Указом главы государства удостоен Ордена Почета. Награду фронтовику вручил Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области