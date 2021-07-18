Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42 994 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 79 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 267 456 человек, за последние сутки – 1235 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 833 710, в том числе за последние сутки их проведено 2149.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 50 224 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1275 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 16 894

Конаковский район 3786

Ржев 2624

Вышневолоцкий городской округ 2461

Калининский район 2137

Кимры 1869

Торжок 1852

Кашинский городской округ 1206

Бологовский район 1137

Бежецкий район 1122

Калязинский район 1095

Старицкий район 1071

Осташковский городской округ 1048

Нелидовский городской округ 967

Лихославльский район 934

Торопецкий район 800

Максатихинский район 724

Весьегонский муниципальный округ 691

Западнодвинский муниципальный округ 684

Торжокский район 588

Андреапольский муниципальный округ 557

Оленинский муниципальный округ 536

Кувшиновский район 494

Рамешковский район 480

Зубцовский район 458

Спировский район 408

Ржевский район 396

Кимрский район 361

Сонковский район 359

ЗАТО Озёрный 353

Селижаровский муниципальный округ 341

Кесовогорский район 269

Фировский район 256

Краснохолмский муниципальный округ 253

Бельский район 247

Лесной муниципальный округ 174

Пеновский муниципальный округ 163

Молоковский район 156

Жарковский район 132

Сандовский муниципальный округ 111

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области