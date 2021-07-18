Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42 994 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 79 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 267 456 человек, за последние сутки – 1235 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 833 710, в том числе за последние сутки их проведено 2149.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 50 224 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1275 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 16 894
Конаковский район 3786
Ржев 2624
Вышневолоцкий городской округ 2461
Калининский район 2137
Кимры 1869
Торжок 1852
Кашинский городской округ 1206
Бологовский район 1137
Бежецкий район 1122
Калязинский район 1095
Старицкий район 1071
Осташковский городской округ 1048
Нелидовский городской округ 967
Лихославльский район 934
Торопецкий район 800
Максатихинский район 724
Весьегонский муниципальный округ 691
Западнодвинский муниципальный округ 684
Торжокский район 588
Андреапольский муниципальный округ 557
Оленинский муниципальный округ 536
Кувшиновский район 494
Рамешковский район 480
Зубцовский район 458
Спировский район 408
Ржевский район 396
Кимрский район 361
Сонковский район 359
ЗАТО Озёрный 353
Селижаровский муниципальный округ 341
Кесовогорский район 269
Фировский район 256
Краснохолмский муниципальный округ 253
Бельский район 247
Лесной муниципальный округ 174
Пеновский муниципальный округ 163
Молоковский район 156
Жарковский район 132
Сандовский муниципальный округ 111
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области