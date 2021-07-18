Губернатор Игорь Руденя в День города Твери поблагодарил ветеранов и жителей за вклад в развитие столицы Верхневолжья

18 июля 886-летие отмечает столица Верхневолжья – город воинской славы Тверь. Православные верующие отмечают также Собор Тверских святых. В праздничный день к жителям города обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Мы гордимся многовековой историей нашего древнего города, его выдающимся вкладом в становление и укрепление российской государственности, в формирование великой духовной силы, патриотических и ратных традиций русского народа. Во все времена с Тверью были связаны имена выдающихся государственных и общественных деятелей, воинов, духовных подвижников, ученых, врачей, педагогов, представителей культуры, искусства и спорта. Это люди, которые всегда жили по заветам святого благоверного князя Михаила Тверского: были безгранично преданы Отчизне, неразрывно соединяли свою жизнь с судьбой нашего народа», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил ветеранов войны и труда за то, что отстояли Родину, восстановили город и тверской край, заложили основу для его развития на многие годы вперед. Слова благодарности глава региона адресовал и горожанам за неравнодушие и искреннюю любовь к родному краю, которые проявляются в повседневной работе, в добрых делах и проектах на благо Верхневолжья.

Сегодня Тверь – один из ведущих промышленных, научных, образовательных, культурных и духовных центров России.

Эти направления нашли отражение в событиях, которые прошли в преддверии Дня города.

16 июля, в день рождения поэта Андрея Дементьева, состоялось открытие памятника нашему знаменитому земляку, Почётному гражданину Тверской области. Он воздвигнут на берегу реки Волги в створе улицы, названной именем Андрея Дмитриевича. По инициативе поэта в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, заложены традиции ежегодного празднования Всемирного дня поэзии, проведения Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок».

15 июля также состоялась презентация книги о наследии Ивана Александровича Тачалова, одного из основателей фотографического дела в Твери. Иван Тачалов создал более 70 фотографий, сохранивших исторический облик столицы Верхневолжья. Так, в 1915-ом он снимал прибытие Императора в Тверь.

Пресс-служба Правительства Тверской области