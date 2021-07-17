Посёлку Рамешки Тверской области исполнилось 470 лет

Посёлку Рамешки Тверской области 17 июля исполнилось 470 лет, Рамешковского району – 92 года. Рамешковская земля, как отметил Губернатор Игорь Руденя в обращении к руководству и жителям территории, – родина известных ученых, спортсменов, государственных деятелей, источник вдохновения для писателей и поэтов.

«И сегодня жители муниципального образования известны трудолюбием, широтой души и гостеприимством. Вы всем сердцем любите родную землю, радеете о ее благополучии, своим трудом обеспечиваете социально-экономическое развитие края, уделяете особое внимание его инвестиционной и туристической привлекательности, благоустройству территории», - подчеркнул глава региона.

Первое упоминание о Рамешках относится к 1551 году, когда царь Иван Грозный подтвердил права Троице-Сергиева монастыря на владение населённым пунктом. Село оставалось монастырским до 1764 года. В XIX веке через Рамешки проходил торговый тракт Тверь—Бежецк.

В 1929 году село Рамешки стало центром Рамешковского района. В годы Великой Отечественной войны рамешковцы участвовали в строительстве оборонительных сооружений в Селижарове и под Калинином. В 1941-1942 годах в Рамешках размещался военный госпиталь.

Современный статус посёлка городского типа Рамешки получили в 1979 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области