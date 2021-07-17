Игорь Руденя: Краснохолмский край известен самобытной культурой, именами прославленных государственных деятелей

17 июля - День Краснохолмского муниципального округа. В обращении, адресованном руководству и жителям муниципалитета, Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что этот край славится самобытной культурой и многовековыми духовными традициями, богатой природой, именами прославленных государственных деятелей, врачей, писателей, защитников Отечества.

«Сегодня умение трудиться с полной отдачей, ваша искренняя забота о родной земле позволяют реализовывать программу комплексного развития муниципального образования, вносить достойный вклад в укрепление потенциала всего тверского региона», - подчеркнул Игорь Руденя.

Город Красный Холм первоначально возник как торговое село Спас на Холму, первое упоминание о котором относится к началу XVI века.

История села была тесно связана с историей Николаевского Антониева монастыря. С 1764 года Спас на Холму перестал быть монастырской вотчиной. В 1776 году Указом Екатерины II Красный Холм стал городом и был присоединён к Тверскому наместничеству.

В XVIII-XIX веках город был в основном торговым, купеческим. Торговое значение значительно возросло в начале XX века, после того, как между станцией Сонково и Красным Холмом была построена ветка Московско-Рыбинской железной дороги.

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось свыше 15 тысяч краснохолмцев. Более 3 тысяч краснохолмцев за боевые заслуги были награждены медалями, 587 – орденами, девяти было присвоено звание Героя Советского Союза.

Пресс-служба Правительства Тверской области