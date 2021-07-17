Жители ЗАТО Озёрный отмечают День дивизии и День муниципалитета

17 июля ЗАТО Озёрный отмечает День муниципального образования и День дивизии. В связи с праздником к жителям муниципалитета обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Развитие вашего муниципального образования неотделимо от истории одного из старейших ракетных соединений нашей страны – прославленной 7-й гвардейской Режицкой Краснознаменной ракетной дивизии. Дивизия сохранила воинские традиции и память о боевых заслугах поколения победителей. Это надёжный фундамент патриотического воспитания молодежи и развития вашего края. Высокий профессионализм, верность присяге и Отечеству, четкое исполнение поставленных задач остаются главными качествами личного состава части», – отметил Игорь Руденя.

Посёлок был создан указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1972 году как закрытый военный городок и первоначально носил название Бологое-4. В 1992 году Озёрный получил статус закрытого административно-территориального образования.

Пресс-служба Правительства Тверской области