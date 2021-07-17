Игорь Руденя: Кесовогорский район успешно участвует в национальных проектах

17 июля – День Кесовогорского района. По случаю праздничной даты к руководству и жителям муниципального образования обратился Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что сегодня жители края чтут достижения и традиции предшествующих поколений, делают многое для развития Кесовогорского района.

«Вы по праву гордитесь историей малой Родины, ее богатым культурным и духовным наследием, талантливыми и мужественными людьми, которые внесли значительный вклад в укрепление аграрного и промышленного потенциала страны, в развитие образования и культуры. Муниципалитет успешно участвует в реализации национальных проектов, направленных на рост экономики, модернизацию социальной сферы, дорожной и коммунальной инфраструктуры», - подчеркнул Игорь Руденя.

Первые упоминания о Кесовой Горе связаны со сказанием о княгине Василисе Киясовской, жене нижегородского князя Андрея Константиновича. В Тверской летописи в 1371 году Кесь упоминается как волостной центр Бежецкой пятины.

В 15-м веке наряду с именованием «Киасово» стало распространяться и название «Кесово», а в 18-м прочно закрепилось название Кесова Гора.

Кесова Гора была родовой вотчиной князей Прозоровских, которые были в родстве с князьями Трубецкими, генералиссимусом А.В.Суворовым, Голицыными.

К середине ХVII века село Кесова Гора становится торговым центром между Кашином и Бежецком. Большое значение для развития торговли имела постройка в 1898 году ветки Николаевской железной дороги от станции Сонково к Москве.

Великая Отечественная война – особая страница в истории Кесовой Горы и района. Село находилось в тылу, но здесь формировались партизанские отряды для работы в оккупированных районах. В первый год войны было призвано 2500 человек, а всего ушло на фронт 6000 кесовогорцев. На самом высоком месте села поставлен бронзовый бюст уроженцу Кесовой Горы, дважды Герою Советского Союза летчику Алексею Васильевичу Алелюхину. Кесовогорскую землю прославили еще шесть Героев Советского Союза.

Пресс-служба Правительства Тверской области