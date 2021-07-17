Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42 915 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 36 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 266 221 человек, за последние сутки – 4094 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 831 561, в том числе за последние сутки их проведено 3829.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 49 956 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1275 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 16 814
Конаковский район 3773
Ржев 2612
Вышневолоцкий городской округ 2457
Калининский район 2121
Кимры 1858
Торжок 1842
Кашинский городской округ 1191
Бологовский район 1134
Бежецкий район 1110
Калязинский район 1091
Старицкий район 1062
Осташковский городской округ 1041
Нелидовский городской округ 963
Лихославльский район 930
Торопецкий район 800
Максатихинский район 712
Весьегонский муниципальный округ 691
Западнодвинский муниципальный округ 675
Торжокский район 585
Андреапольский муниципальный округ 551
Оленинский муниципальный округ 531
Кувшиновский район 491
Рамешковский район 476
Зубцовский район 458
Спировский район 408
Ржевский район 393
Кимрский район 355
Сонковский район 354
ЗАТО Озёрный 352
Селижаровский муниципальный округ 338
Кесовогорский район 269
Фировский район 256
Краснохолмский муниципальный округ 253
Бельский район 243
Лесной муниципальный округ 174
Пеновский муниципальный округ 163
Молоковский район 156
Жарковский район 132
Сандовский муниципальный округ 111
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области