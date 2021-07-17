Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42 915 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 36 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 266 221 человек, за последние сутки – 4094 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 831 561, в том числе за последние сутки их проведено 3829.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 49 956 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1275 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 16 814

Конаковский район 3773

Ржев 2612

Вышневолоцкий городской округ 2457

Калининский район 2121

Кимры 1858

Торжок 1842

Кашинский городской округ 1191

Бологовский район 1134

Бежецкий район 1110

Калязинский район 1091

Старицкий район 1062

Осташковский городской округ 1041

Нелидовский городской округ 963

Лихославльский район 930

Торопецкий район 800

Максатихинский район 712

Весьегонский муниципальный округ 691

Западнодвинский муниципальный округ 675

Торжокский район 585

Андреапольский муниципальный округ 551

Оленинский муниципальный округ 531

Кувшиновский район 491

Рамешковский район 476

Зубцовский район 458

Спировский район 408

Ржевский район 393

Кимрский район 355

Сонковский район 354

ЗАТО Озёрный 352

Селижаровский муниципальный округ 338

Кесовогорский район 269

Фировский район 256

Краснохолмский муниципальный округ 253

Бельский район 243

Лесной муниципальный округ 174

Пеновский муниципальный округ 163

Молоковский район 156

Жарковский район 132

Сандовский муниципальный округ 111

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области