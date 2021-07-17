19 июля – День освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков!

В годы Великой Отечественной войны наш край принял на себя тяжелый удар врага. На протяжении трех долгих лет на территории Верхневолжья шли непрерывные, кровопролитные бои, которые имели большое значение для обороны Москвы, победного исхода Сталинградской битвы, достижения Великой Победы.

Мы никогда не забудем подвиг советских воинов, которые сражались за каждую пядь родной земли, проявили беспримерное мужество и героизм.

Сегодня к созданному на тверской земле Ржевскому мемориалу Советскому солдату приезжают граждане со всех уголков России, чтобы отдать дань памяти людям, отстоявшим для нас право жить, трудиться и растить детей в свободной стране.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Спасибо вам за подвиг, за преданность Родине, за неоценимый вклад в развитие Верхневолжья и всей России.

Желаю всем жителям Тверской области счастья, мира, благополучия и новых успехов на благо нашего региона и всей России!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя