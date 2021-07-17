18 июля – Собор Тверских святых

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с праздником Собора Тверских святых!

В этом году исполняется 750 лет Тверской епархии – одной из старейших в нашей стране. На протяжении многих столетий Верхневолжье является одним из центров духовной жизни в нашей стране. Тверская земля дала миру более двухсот святых, праведников, мучеников и подвижников. В их числе благоверные князь Михаил Тверской и княгиня Анна Кашинская, преподобные Макарий Калязинский, Нил Столобенский и Ефрем Новоторжский, многие другие выдающиеся духовные деятели, которых знают и чтут во всей России.

Своим служением тверские святые внесли большой вклад в строительство монастырей и храмов, укрепление православия и традиционных духовно-нравственных ценностей в нашей стране, помогли многим людям найти свой путь к вере, обрести силы для труда на благо нашей Родины.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя