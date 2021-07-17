На тверских карьерах появится первый семейный веломаршрут



16 июля советник Президента России Владимир Васильев посетил Константиновский карьер под Тверью, чтобы проверить, как идет благоустройство любимой горожанами зоны отдыха.

В мае этого года общественники обратились Владимиру Абдуалиевичу с просьбой привлечь внимание к судьбе тверских карьеров. И он незамедлительно протянул руку помощи.

Владимир Васильев начал свой майский визит на тверские карьеры с наведения порядка. Вместе с волонтерами, представителями муниципальной и государственной власти и местными жителями он собственноручно собрал на берегу несколько мешков мусора, став для многих отдыхающих примером для подражания.

Этим летом рейд чистоты тверских карьер зашёл ещё дальше: там установили общественный туалет, где есть вода, автоматический свет, вентиляция, пандус и даже пеленальный столик. При этом посещение уборной абсолютно бесплатно.

Владимир Абдуалиевич также осмотрел, как идет благоустройство первого семейного веломаршрута. Велодорожка возьмёт своё начало на Сахаровском шоссе и протянется через лесополосу прямиком к Константиновскому карьеру. Её длина составит около 3-х километров.

«Я признателен вашим велосипедистам за то, что смог попасть в их круг, – признался Владимир Васильев. - Это общность людей, бережно относящихся к природе и пропагандирующих активный образ жизни. Вдумайтесь: в этом проекте участвуют люди, которые безвозмездно вкладывают свой труд, энергию и средства в улучшение своей и чужих жизней. Если граждане будут самостоятельно повышать качество окружающего их мира, они будут бережнее относиться к тому, что имеют, понимая, что вынесли на своих плечах все тяготы проделанной работы».

До недавних пор специалисты только изучали гипотетический маршрут и составляли мастер-план, а сегодня в лесопарковой зоне уже работает спецтехника. За час было оперативно обработано не менее 500 метров зоны, в перспективе предназначенной для движения велосипедов. На особо затапливаемых участках пути планируется усиление грунта дренажной системой и строительство мостков.

«Владимир Абдуалиевич предложил помощь в благоустройстве веломаршрута. Фактически он существует не один год, но в связи с его губительным состоянием передвигаться по нему могут только люди с хорошим велосипедом или заядлые велотуристы. Наша задача – сделать дорогу пригодной для всех управляющих двухколёсным транспортом», - прокомментировала поднятую тему президент клуба «ВелоТверь» Ольга Донскова.

Проект по благоустройству Константиновского карьера объединяет всё больше неравнодушных граждан. 16 июля в Центре современной культуры «Рельсы» активисты обсудили идеи развития проекта. В дискуссии приняли участие представители депутатского корпуса, спортивной индустрии, двух университетов ТвГУ и ТвГТУ, рестораторы и инициативные люди, причастные к улучшению карьера.

Владимир Васильев поблагодарил всех активных жителей города, которые объединились для благоустройства карьера. Он искренне порадовался, что в этом проекте участвует много молодежи, неравнодушной к развитию своего родного города. Советник Президента попросил экспертов и общественников обратить особое внимание на сохранение экологической безопасности при создании современной инфраструктуры и доступности карьера для всех горожан.

Все идеи по благоустройству Константиновского карьера после экспертной оценки пройдут через открытое общественное обсуждение. В нём смогут принять участие все желающие.