Жители Тверской области могут подать заявку на бесплатную догазификацию своих домовладений

До 27 июля 2021 года в филиалах «Газпром газораспределение Тверь», органах местного самоуправления региона жители Тверской области могут подать заявление установленной формы на включение домов в план-график догазификации индивидуальных домовладений.

В настоящее время в Тверской области, как и других регионах России, формируются планы-графики бесплатного подведения газа до границ участков в населенных пунктах, к которым по состоянию на 1 мая этого года был подведен газ. Эти графики должны быть сформированы до 1 августа 2021 года. Планируемый срок завершения работ по догазификации таких домовладений – конец 2022 года.

Эти мероприятия распространяются и на садоводческие товарищества, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Одним из условий включения в план-график ускоренной догазификации является оформленное право собственности на земельный участок и домовладение.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений была озвучена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом Владимиром Путиным после того, как Губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области. В Верхневолжье на данный момент в список на бесплатную догазификацию включено более 35 тысяч квартир и домовладений.

В 2020 году Тверская область подписала с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

«Реализация программы газификации – это повышение инвестиционной привлекательности нашей территории. Газификация необходима для промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства региона, где рассматривали выполнение работ по газификации в Тверской области.

С 2021 по 2025 годы в регионе в рамках программы планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, более 1 400 километров газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений. Голубое топливо придет в 10 ранее негазифицированных районов Верхневолжья.

В текущем году должно завершиться строительство межпоселкового газопровода до п.Жарковский протяжённостью 18,1 км. Ведётся строительство сетей в Калязинском районе, от Красного Холма до Молоково. В 2022-м запланирован ввод газопроводов в ряде поселений Сонковского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области