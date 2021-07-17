Игорь Руденя отметил вклад депутата Госдумы Светланы Максимовой в развитие сельского хозяйства Тверской области

16 июля юбилей отмечает член комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации, депутат от Тверской области Светлана Максимова.

«В Тверской области Вас знают и уважают как энергичного парламентария, опытного эксперта в аграрном секторе. Благодарю Вас за вклад в модернизацию агропромышленного комплекса Тверской области. Не сомневаюсь, что неисчерпаемая энергия, преданность интересам Отечества будут и впредь служить залогом Ваших новых успехов», - обратился в день рождения к Светлане Викторовне Губернатор Игорь Руденя.

Светлана Максимова родилась в Архангельской области. Окончила Новоузенский зооветтехникум, Тверской институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК по программе «Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства».

Работала на ООО «Краснодарский ВДНХ», торфпредприятии «Оршинское».

В 1997 году Светлана Максимова открыла собственное фермерское хозяйство. В 2006 году при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» создала «Союз фермеров и личных подсобных хозяйств Тверской области». Этот проект был отмечен золотой медалью Ассоциация крестьянских, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области