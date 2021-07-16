А я без Волги просто не могу»: в Твери открыли памятник знаменитому поэту Андрею Дементьеву

16 июля, в день рождения известного поэта, лауреата Государственной Премии СССР Андрея Дементьева на его малой родине, в Твери, состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся земляку. Приветствие участникам церемонии направил Президент России Владимир Путин.

«Многогранное творчество Андрея Дементьева навсегда вошло в отечественную литературу, стало частью нашего культурного достояния. В его стихах отражается целая историческая эпоха. Они воспевают дружбу, материнскую любовь, душевную щедрость, те ценности, которые служат нам надёжной нравственной опорой. Отмечу, что Андрей Дмитриевич всю жизнь оставался искренне преданным тверской земле, радел о сбережении её богатых традиций, помогал талантливой молодёжи получить профессиональное, читательское признание», – зачитал приветствие от имени главы государства советник Президента Владимир Васильев.

Губернатор Игорь Руденя считает открытие памятника Андрею Дементьеву важным событием для всей страны.

«Сегодня, 16 июля, Андрею Дмитриевичу исполнилось бы 93 года. Это был глубоко порядочный, талантливый человек с открытым сердцем, который искренне любил свою малую Родину и земляков, с большим уважением относился к истории Тверской области, ее традициям. Уверен, что памятник поэту станет одной из важнейших достопримечательностей Верхневолжья и всей нашей страны, будет символом сохранения и преемственности великих традиций русской литературы», – отметил Игорь Руденя.

Памятник Андрею Дементьеву в Твери расположен на берегу Волги в створе улицы, названной именем Андрея Дмитриевича. Монумент представляет собой 4-метровую скульптуру молодого поэта, восторженно смотрящего на Волгу. Рядом расположены книги со стихами поэта, среди которых главные строки:

«А я без Волги просто не могу,

Мне по душе и тишь ее и гам,

Куда б меня судьба не заносила,

Я возвращаюсь к волжским берегам,

Откуда начинается Россия!»

Скульптура работы народного художника России, академика Академии художеств РФ Андрея Ковальчука, который является также автором памятника святому благоверному князю Михаилу Тверскому, установленному в Твери в 2008 году.

«Андрей Дмитриевич – человек, которого я знал более 10 лет. Самой главной задачей для меня было найти образ поэта, близкий именно этому месту. Тверь, Волга – это то, о чем думал, писал и говорил Андрей Дмитриевич. Было подготовлено несколько эскизов памятника. При обсуждении с супругой Андрея Дементьева Анной Давыдовной решили, что это должен быть романтический образ», – рассказал историю создания скульптуры Андрей Ковальчук.

«Для меня сегодня очень важный день, – поделилась супруга поэта Анна Пугач. – Конечно, трудно представить Андрея Дмитриевича в бронзе. Два года мы со скульптором обсуждали проект – были большие споры. Но все получилось. Мне очень важно, что это сделали друзья Андрея Дмитриевича».

По словам Владимира Васильева, открытие памятника Андрею Дементьеву в Твери – это благодарность тверитян своему земляку, который очень душевно и пронзительно писал стихи о настоящей дружбе, любви и верности, о России.

«Произведения Андрея Дементьева уже стали классикой отечественного и мирового искусства. Они учат гуманизму и состраданию, а это – вечные ценности», - отметил Владимир Васильев, которого с Андреем Дементьевым связывала многолетняя дружба.

Почетные гости, поклонники творчества Андрея Дементьева, лауреаты конкурса «Зеленый листок», учрежденного Андреем Дмитриевичем при жизни, возложили цветы к памятнику поэту.

Затем на набережной Волги состоялся концерт с участием Льва Лещенко, Анны Шатиловой, Ангелины Вовк, Марка Тишмана, группы «Республика».

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память этого великого человека, который вместе со своим поколением озвучил эпоху 60-х и прошедшее 50-летие. Андрей Дмитриевич был уникальным гражданином своего Отечества, душевным и обаятельным человеком. Память о нем сохранилась в том, что он оставил после себя, в его великом наследии – стихотворном и песенном», – обратился к присутствующим Лев Лещенко.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, а также проведения Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который объединяет таланты со всей страны.

Правительством Тверской области и «Домом поэзии Андрея Дементьева» учреждена премия имени поэта. Она вручается молодым поэтам и авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

Пресс-служба Правительства Тверской области