В центре города Ржева Тверской области откроют еще один филиал МФЦ с 11 окнами для обслуживания граждан

В городе Ржеве Тверской области откроют дополнительный филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Финансирование работ по ремонту здания, где расположится новый филиал, обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Второй филиал МФЦ в Ржеве будет расположен в центральной части города, на улице Большая Спасская. Уже подобрано здание, разработан проект его капитального ремонта. Архитектурные решения и цветовая гамма филиала будут соответствовать единому стилю МФЦ.

Игорь Руденя подчеркнул – важно создать комфортные условия обслуживания горожан, внедрить высокие профессиональные стандарты работы филиала.

В новом филиале будет создано 11 окон для приема граждан. Здесь также обустроят учебный класс, филиал Центра «Мой бизнес», коворкинг и другие функциональные зоны.

Ремонт здания будет вестись поэтапно. На первом этапе, в 2021 году, приведут в порядок первый этаж здания с окнами обслуживания посетителей, отремонтируют фасад и кровлю, проведут благоустройство территории. На втором этапе (2022 год) проведут ремонт на втором этаже, где разместят филиал Центра «Мой бизнес» и другие объекты.

В Тверской области активно развивается сеть МФЦ. В 2021 году работы ведутся на 14 объектах, запланировано открытие семи филиалов Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в тех районах, где их ранее не было. Впервые филиалы МФЦ появятся в Краснохолмском, Лесном, Пеновском муниципальных округах, Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском районах. При этом в Белом, Красном Холме и Молоково обустраивают модульные здания МФЦ.

Всего с начала 2021 года в Тверской области филиалами ГАУ «МФЦ» предоставлено более 370 тысяч государственных и муниципальных услуг. В этом году был расширен их перечень: добавились услуги Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, выдача водительских удостоверений.

С июля у жителей Тверской области появилась возможность подать через МФЦ заявку на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования, а у жителей областного центра – получить услуги, представляемые ЗАГСом (выдача свидетельств о рождении, свидетельств о смерти). До конца года данные услуги ЗАГС будут доступны в семи крупных филиалах области, а с января 2022-го – во всех районах Верхневолжья.

В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч. Для сравнения – в 2020 году оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области