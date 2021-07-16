Виктор Константинов: «Выдвижение Васильева и Сарановой соответствует кадровой стратегии партии»

Заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Виктор Константинов считает, что выдвижение кандидатур советника Президента РФ Владимира Васильева и директора Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлии Сарановой на выборы депутатов Государственной Думы является примером практического воплощения стратегии «Единой России» по обеспечению преемственности опыта и политических традиций партии.

«Владимир Абдуалиевич подчеркивает значимость наставничества над молодыми лидерами, только начинающими путь в публичной политике, и сам готов участвовать в этой работе, что особенно ценно. В этом смысле выдвижение вместе с Владимиром Васильевым по соседнему одномандатному округу Юлии Сарановой, показавшей свой потенциал в общественной деятельности, в молодежной среде, на мой взгляд, соответствует заявленной кадровой стратегии», – отметил Виктор Константинов.

Напомним, 14 июля советник Президента РФ Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова представили в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам: Владимир Васильев – по 180-му округу, Юлия Саранова – по 179-му. Это решение основано на результатах прошедшего в мае предварительного партийного голосования, утвержденных федеральным съездом «Единой России» 19 июня.