Константин Антонов: Опыт законотворчества и общественной деятельности востребованы в федеральном парламенте

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Константин Антонов отметил, что сочетание опыта работы Владимира Васильева в федеральном парламенте и Юлии Сарановой в общественной сфере позволяет им участвовать в качестве кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы.

«Владимир Абдуалиевич Васильев обладает опытом законотворческой деятельности в Государственной Думе, а также в региональной исполнительной власти, что может быть востребовано в работе федерального парламента нового созыва. Вклад Юлии Сарановой в развитие инициативного гражданского общества в Тверской области тоже имеет значение. Потенциал Юлии, на мой взгляд, позволит и дальше развивать волонтерское движение, пополнять ряды его участников, используя новые возможности», – отметил Константин Антонов.

Напомним, 14 июля советник Президента РФ Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова представили в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам: Владимир Васильев – по 180-му округу, Юлия Саранова – по 179-му. Это решение основано на результатах прошедшего в мае предварительного партийного голосования, утвержденных федеральным съездом «Единой России» 19 июня.