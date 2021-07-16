Вопросы поддержки инвалидов и расширения доступной среды станут одними из основных в народной программе «Единой России»

Стратегическая сессия «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет народной программы «Единой России» прошла на площадке партии в Москве. В дискуссии приняли участие депутаты фракций «Единой России» в Госдуме и законодательных собраний регионов, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов.

«Наша задача — создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», — сказал, открывая работу сессии, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, одна из серьезных проблем, с которой сталкивается практически каждый человек с инвалидностью, – трудоустройство. Планируется, что норма о помощи в этом направлении появится в новом законе о занятости, проект которого подготовят депутаты фракции «Единой России» восьмого созыва Госдумы. Также в законодательстве будет уделено внимание поддержке предприятий и общероссийских организаций инвалидов.

Включить в народную программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов предложила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. В частности необходимо максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы и сократить срок ее проведения до одного-двух дней. Более доступными должны стать и средства технической реабилитации (ТСР) для детей. Предлагается проработать возможность приобретения ТСР по рыночной стоимости с последующей 100% компенсацией. Также Анна Кузнецова предложила давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов для выезда на лечение или реабилитацию. В числе новых инициатив – введение электронных сертификатов на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур.

Участники стратегической сессии также уделили внимание решению бытовых проблем людей с инвалидностью. В первую очередь они связаны с необходимостью совершенствовать доступность городской среды – проектированием пандусов и их установкой у старых зданий и помещений, в том числе, у медицинских учреждений.

В народную программу «Единой России» предложено включить инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху, а также ликвидации дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

Подводя итоги стратегической сессии, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко отметил, что в вопросе повышения качества жизни инвалидов «Единая Россия» взяла на себя ключевую роль по претворению в жизнь по-настоящему нужных инициатив.