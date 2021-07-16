Герман Кичатов: «Дела и репутация кандидатов говорят сами за себя»

Член Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов считает, что известность и репутация являются одними из главных критериев, по которым можно оценивать решение советника Президента РФ Владимира Васильева и директора Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлии Сарановой о выдвижении своих кандидатур на выборы депутатов Государственной Думы.

«Их деятельность в регионе известна. Владимира Васильева помнят по ранее реализованным проектам в Твери и других муниципальных образованиях. Жизненная позиция Юлии Сарановой и ее работа в волонтерском движении тоже заметны в общественной сфере нашего региона. Дела и репутация говорят сами за себя», – считает Герман Кичатов.

Напомним, 14 июля советник Президента РФ Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова представили в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам: Владимир Васильев – по 180-му округу, Юлия Саранова – по 179-му. Это решение основано на результатах прошедшего в мае предварительного партийного голосования, утвержденных федеральным съездом «Единой России» 19 июня.