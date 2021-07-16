Олег Лебедев: Оба кандидата «Единой России» на выборах в Госдуму обладают достаточным опытом

Председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания Тверской области Олег Лебедев считает, что тандем кандидатов от «Единой России» на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в лице советника Президента РФ Владимира Васильева и директора Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлии Сарановой представляет собой сплав мудрости и молодости, опыта у обоих политиков при этом вполне достаточно.

«Владимира Абдуалиевича знаю почти 20 лет. Это политик федерального уровня с непререкаемым авторитетом. С Юлией Сарановой мы знакомы почти в два раза меньше – лет десять. Но мы много сотрудничали в вопросах поддержки семей с детьми, по ряду других направлений. И точно знаю, что Юлия Саранова тоже обладает достаточным опытом общественной деятельности. Это может послужить неплохой опорой для реализации ее инициатив в политике, в том числе на федеральном уровне», – считает Олег Лебедев.

Напомним, 14 июля советник Президента РФ Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова представили в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам: Владимир Васильев – по 180-му округу, Юлия Саранова – по 179-му. Это решение основано на результатах прошедшего в мае предварительного партийного голосования, утвержденных федеральным съездом «Единой России» 19 июня.