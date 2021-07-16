Пятилетняя воспитанница детского сада из Тверской области стала лауреатом всероссийского конкурса

Подведены итоги Всероссийского детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!». Лауреатом стала пятилетняя Вика Семёнова, воспитанница детского сада №2 города Белый Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия играют большую роль в экологическом воспитании и просвещении подрастающего поколения, повышают социальную ответственность жителей региона по отношению к окружающей среде.

Конкурс является одним из мероприятий всероссийских природоохранных социально – образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы». Проекты реализуются при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Всероссийскому этапу предшествовал региональный этап, который проводился весной 2021 года. На него поступило 39 работ от воспитанников детских садов и учащихся начальных классов из 9 муниципальных образований Тверской области. В своих рисунках дети отразили, как Эколята приходят на помощь природе: спасают растительный и животный мир, восстанавливают лес, очищают планету от мусора.

Пресс-служба Правительства Тверской области