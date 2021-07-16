Спасатели призывают купальщиков быть осторожными

В жаркую погоду, которая установилась в Тверской области в последние недели, многие жители региона проводят свободное время не берегах рек и озер. Спасатели рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности на воде.

Умение хорошо плавать – одна из главных гарантий безопасного отдыха на воде, но даже хороший пловец должен придерживаться правил, о которых напоминает ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели советуют купаться в специально отведенных и оборудованных для этого местах, не отплывать далеко от берега, не игнорировать предупредительные знаки. Плавать в одиночестве тоже не рекомендуется, особенно если вы не слишком уверены в своих силах. Не стоит нырять в незнакомых местах, это чревато тяжелыми травмами от неровностей дна, затонувших коряг и других подводных камней – как в прямом, так и в переносном смысле. Перед купанием надо исследовать дно. Также в числе общих и всем известных, но не всегда исполняемых рекомендаций – не купаться после плотного приема пищи и в состоянии алкогольного опьянения.

Особое внимание – детям на воде. За ними обязательно надо присматривать, даже если на пляже очень мелко, ведь упасть и захлебнуться можно в считанные секунды. Учиться плавать дети должны тоже исключительно под контролем взрослых.

Что делать, если вас уносит течение? Не надо с ним бороться и плыть против него, только устанете, собьете дыхание и потеряете силы. Просто двигайтесь по течению в сторону берега.

Оказавшись в водовороте, не поддавайтесь панике. Выбраться несложно. Для этого надо набрать в грудь побольше воздуха, погрузиться в воду и сделать рывок по течению, а затем выбраться на поверхность.

Сотрудники МЧС также напоминают, что при катании на лодках пассажирам следует воспользоваться спасательными жилетами. Добавим, что не стоит подплывать на легкомоторных судах – лодках, катерах, гидроциклах – к местам массового купания.

Конечно, спасатели патрулируют водные объекты, наиболее популярные у купальщиков, устанавливают спасательные посты, проводят различные профилактические мероприятия. Но недаром говорится, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Лучше не рисковать, а получать удовольствие от водных процедур, соблюдая простые правила безопасности.