Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42 879 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 43 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 261 192 человека, за последние сутки – 4517 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 827 732, в том числе за последние сутки их проведено 3432.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 49 687 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1270 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 16 718

Конаковский район 3759

Ржев 2595

Вышневолоцкий городской округ 2446

Калининский район 2112

Кимры 1852

Торжок 1840

Кашинский городской округ 1168

Бологовский район 1132

Бежецкий район 1092

Калязинский район 1083

Старицкий район 1057

Осташковский городской округ 1030

Нелидовский городской округ 963

Лихославльский район 928

Торопецкий район 800

Максатихинский район 710

Весьегонский муниципальный округ 691

Западнодвинский муниципальный округ 675

Торжокский район 581

Андреапольский муниципальный округ 551

Оленинский муниципальный округ 531

Кувшиновский район 483

Рамешковский район 473

Зубцовский район 457

Спировский район 401

Ржевский район 392

Кимрский район 355

Сонковский район 354

ЗАТО Озёрный 351

Селижаровский муниципальный округ 336

Фировский район 256

Краснохолмский муниципальный округ 252

Бельский район 243

Кесовогорский район 266

Лесной муниципальный округ 174

Пеновский муниципальный округ 163

Молоковский район 156

Жарковский район 129

Сандовский муниципальный округ 102

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области