Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42 879 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 43 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 261 192 человека, за последние сутки – 4517 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 827 732, в том числе за последние сутки их проведено 3432.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 49 687 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1270 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 16 718
Конаковский район 3759
Ржев 2595
Вышневолоцкий городской округ 2446
Калининский район 2112
Кимры 1852
Торжок 1840
Кашинский городской округ 1168
Бологовский район 1132
Бежецкий район 1092
Калязинский район 1083
Старицкий район 1057
Осташковский городской округ 1030
Нелидовский городской округ 963
Лихославльский район 928
Торопецкий район 800
Максатихинский район 710
Весьегонский муниципальный округ 691
Западнодвинский муниципальный округ 675
Торжокский район 581
Андреапольский муниципальный округ 551
Оленинский муниципальный округ 531
Кувшиновский район 483
Рамешковский район 473
Зубцовский район 457
Спировский район 401
Ржевский район 392
Кимрский район 355
Сонковский район 354
ЗАТО Озёрный 351
Селижаровский муниципальный округ 336
Фировский район 256
Краснохолмский муниципальный округ 252
Бельский район 243
Кесовогорский район 266
Лесной муниципальный округ 174
Пеновский муниципальный округ 163
Молоковский район 156
Жарковский район 129
Сандовский муниципальный округ 102
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области