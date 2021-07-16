15 июля Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Главным событием этой недели стала рабочая поездка в Тверскую область Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Игорь Руденя подвел итоги визита и рассказал, что осталось за кадром.

По словам главы региона, Михаил Мишустин поддержал крупные региональные проекты – строительство Западного моста и Детской областной клинической больницы, восстановление здания Речного вокзала в Твери.

«Восстановление Речного вокзала – это вопрос, который находится в компетенции Министерства культуры РФ. Мы второй год совместно с ведомством обсуждаем реализацию этого проекта. Уже есть деньги на восстановление, сделаны предпроектные работы. С учетом того, что это памятник, необходимо соблюсти все требования законодательства. Михаил Владимирович обещал нас поддержать, помочь. Хотим восстановить и Речной вокзал, и оставить место для восстановления и исторических изысканий по одному из старинных в ЦФО Отроч монастырю, с которым связана вся история Центральной России», – сказал Игорь Руденя.

На двусторонней встрече Михаила Мишустина и Игоря Рудени премьер-министр сообщил, что Тверская область в этом году получит 22 автомобиля скорой помощи и 58 школьных автобусов. В прямом эфире глава региона решил, что один из них будет направлен Есинской средней школе: с просьбой обеспечить ее новым транспортом к Губернатору обратилась жительница Ржевского района.

Тему поддержки детства продолжил вопрос жительницы Нелидово – здесь необходима замена окон в детских садах №2 и №3. Необходимые работы будут проведены в рамках региональной программы по укреплению материально-технической базы образовательных организаций.

Важность обратной связи с жителями региона Игорь Руденя подчеркнул, подводя итоги сегодняшней рабочей поездки в Торопецкий район, где традиционно одним из центральных событий стала встреча Губернатора с местной общественностью.

«Любой руководитель должен постоянно иметь обратную связь с населением, – подчеркнул Игорь Руденя . – Строим свою работу так, чтобы как минимум раз в две недели посещать наши муниципальные образования. Перед этим анализируем проблемы, заявленные в соцсетях, обращения граждан. Считаю, что надо обязательно своими глазами посмотреть, как идут ремонты, как обустраивается городская среда, как живут люди».

В Торопце завершается строительство детского сада на 240 мест, его откроют уже в 2021 году. Это самый крупный объект дошкольного образования, построенный по нацпроекту «Демография» в Тверской области. Принято решение также построить новую мультифункциональную районную больницу. Для жителей актуально создание ФОКа, ремонт дорог. На совещании по повышению надёжности электроснабжения обсуждались меры по обеспечению стабильной работы энергокомплекса территории.

Вопросы сферы ЖКХ задавали и жители Твери. В эфире прозвучало обращение от горожан о необходимости привести в порядок ливневую канализацию на проспекте Победы в районе пересечения с улицей 15 лет Октябряв связи с подтоплением во время сильных дождей. Как сообщил Губернатор, в ближайшее время совместно с городом будут приняты необходимые шаги для решения проблемы.

По-прежнему значимой для жителей остается тема вакцинации от коронавируса. В прямом эфире прозвучала просьба сделать более удобной работу прививочных пунктов.

Губернатор напомнил - с 14 июля все пункты и выездные вакцинальные бригады работают ежедневно – по будням с 08.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни с 08.00 до 20.00.

Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья, проявивших ответственность в вопросах вакцинации. Сегодня в регионе в отдельные дни прививаются свыше 7 тысяч человек.

Глава региона также ответил на вопрос о госпитализации людей с тяжелыми заболеваниями, которые не сделали прививку от коронавируса. Губернатор сообщил – как экстренная, так и плановая медицинская помощь должна быть оказана вне зависимости от того, сделал пациент прививку или нет.

Также Игорь Руденя рассказал о дальнейшей поддержке многодетных семей региона. В этом году будет продолжена выдача школьной формы многодетным семьям для детей с 1 по 5 классы включительно. С учётом опыта прошлого года, пожеланий родителей заявочная кампания началась заблаговременно, выдача школьной формы начнётся c 12 августа.

Пресс-служба Правительства Тверской области