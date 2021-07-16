В КОНАКОВО ПРИШЕЛ АСФАЛЬТ

«Заря» уже писала о том, что в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы в Конаковском районе осуществляются глобальные дорожные работы на 15 объектах улично-дорожной сети.

И вот дорожники пришли в город Конаково. Уже вторую неделю здесь проходит укладка асфальта на улице Баскакова, своей очереди ожидает улица Старо-Почтовая до пересечения с улицей Свободы. Также ремонт будет осуществлен на улице Район завода от нижней проходной ЗиК до пересечения с улицей Строителей (район СК «Олимп»).

– В этом году мы привели в порядок несколько дорог в Радченко, Новозавидовском, Редкино, 1 Мая, в городе Конаково, Дмитровой Горе, ремонтируем дворовые территории в Козлово. В программе по безопасности дорожного движения в этом году участвуют Дмитровогорское поселение, город Конаково, Новозавидовский. Сделано немало, но предстоит большой объём работ на будущий и последующие годы, – комментирует глава района, член местного политсовета партии «Единая Россия» Олег Лобановский.

Да, дороги в городе преимущественно находятся не в самом лучшем виде. И за один сезон их все не привести в нормативное состояние. Но, глядя на то, как в жару, без выходных, дорожники укладывают толстый слой асфальта, понимаешь: город Конаково рано или поздно будет с хорошими дорогами.

А особенно радует и то, что такие преобразования проходят на территории всего Конаковского района.