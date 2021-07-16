МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

НОВАЯ ФЕРМА ЗА ВОЛГОЙ

Территорию Юрьево-Девичьевского поселения ждут серьезные преобразования в молочно-животноводческой отрасли.

Фермер из Рязанской области планирует воплотить ряд амбициозных проектов по производству собственной молочной продукции по уникальным старорусским рецептам.

Стелла Аверина, фермер с многолетним стажем, за высокий профессионализм не раз отмеченная государственными наградами, была вынуждена оставить уже освоенное подворье в связи с невозможностью расширить производство - вокруг ее хозяйства вырос богатый коттеджный поселок.

- Мы с семьей приехали в гости, на свою историческую родину, хорошо отдохнули и поняли, что Юрьево-Девичьевское поселение - перспективное место для развития нашего семейного бизнеса! Кроме того, местная администрация поддержала. Для нас это стало большой неожиданностью, так как раньше мы от местных органов власти встречали только притеснения, - комментирует фермер Стелла Аверина.

История успеха фермера напрямую зависит от применения средств государственной поддержки, считает заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев. Именно поэтому одной из его рабочих поездок стал приезд на зарождающееся производство. В рамках первой, ознакомительно-образовательной встречи он рассказал о различных программах и проектах поддержки для развития сельской кооперации. Отметил, что при получении любого вида господдержки надо понимать, что за каждый рубль придется отчитаться. А прежде чем их получить - защитить бизнес-план и доказать, что производственные и экономические показатели приведут к прибыли.

- Поддерживая крупных фермеров, мы решаем сразу несколько задач - это системная вспашка полей, ввод сельскохозяйственных земель в оборот и эффективная борьба с борщевиком, создание рабочих мест, налаживание производства молочной продукции.

В подсобном хозяйстве Авериной 30 голов крупного рогатого скота, включая молодняк, 6 коней, пастбище более 100 гектаров, три единицы техники. В планах - за два месяца создать условия для производства и продажи молока и жирного творога. Внедрить производство сыра, да такого, который удивит своим вкусом и возродит утраченную традицию сыроварения.

- Именно здесь, на этой земле, Николай Верещагин экспериментировал, создавал лучшие технологии по изготовлению сыра. Поэтому для меня важно восстановить производство, сварить душистый, полезный сыр с «характером» Верещагина, - шутит фермер.

А еще в планах создать такую инфраструктуру внутри крестьянско-фермерского хозяйства, где можно не только приобрести свежие, вкусные продукты, но и отдохнуть всей семьей: покормить животных, покататься на лошадях.

Приоритетное направление работы администрации Конаковского района - создание благоприятных условий для фермеров. Проводятся розничные рынки и ярмарки, устраняются административные барьеры, оказывается помощь в оформлении документации. Такая позиция способствует развитию бизнеса, а покупателям дает возможность приобрести качественные, натуральные продукты.

НОВЫЙ ТРАНСПОРТ

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

В Конаковский район придет новая модель пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья», на линию выйдут современные комфортабельные автобусы, где все сделано для удобства пассажиров.

Подготовлен проект закона «О перераспределении отдельных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области «Конаковский район», «Городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской области» и органами государственной власти Тверской области»

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Для эффективного планирования пассажирских перевозок на территориях муниципальных образований Тверской области «Конаковский район», «Городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской области» со дня официального опубликования настоящего закона до 1 января 2022 года устанавливается переходный период. Новая модель позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕДКИНО

Производство комплектующих для фильтров воды запущено на заводе в поселке Редкино Конаковского района.

Один из ведущих производителей труб и резервуаров HELYX (ООО «БиоПласт») запустил на заводе в Редкино новое производство комплектующих для фильтров воды. Это стало возможным благодаря льготному займу Фонда развития промышленности (ФРП).

В конце 2019 года для создания нового производства ООО «БиоПласт» получило федерально-региональный заем по программе «Проекты развития» на сумму 23 миллиона рублей. Из них 16,1 миллиона рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, 6,9 миллиона рублей – Фонд развития промышленности Тверской области. Совокупный бюджет проекта превысил 45 миллионов рублей.

В итоге предприятие организовало новое импортозамещающее производство напорных и мембранных корпусов из композитных материалов для систем водоочистки. Мощность производства составляет 1000 штук в год.

Корпус представляет собой композитный баллон с рабочим давлением шесть атмосфер, предназначенный для использования в системах водоподготовки. Корпуса из композитных материалов обладают более высокой прочностью, меньшим весом, высоким сопротивлением к истиранию, чем аналоги из нержавеющей стали и высокопрочной оцинкованной стали.

В настоящее время, по данным компании, подобные корпуса для фильтрации.

КНИГИ В ДАР

Конаковское благочиние передало в дар библиотекам 400 книг.

В канун Дня семьи, любви и верности - праздника, который в России отмечается 8 июля и приурочен к православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, фонды Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки и Конаковской централизованной городской библиотеки обогатились новыми интересными и полезными изданиями.

В этот день Конаковское благочиние передало в дар библиотекам Конаковского района художественные, научно-популярные, исторические и духовные книги, которые собраны на приходах.

Книги в количестве 400 единиц переданы Благочинным Конаковского округа протоиереем Петром Дубяго. В торжественной передаче книг участвовали помощник Благочинного по миссионерской работе иеромонах Августин, заместитель главы Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина.

Сейчас идут дни петровского поста, у православных это время добрых дел, проявления особой добродетели и деятельного миссионерства. Надо было видеть, с каким радушием и признательностью сотрудники библиотек встречали священнослужителей. Они показали фонды, рассказали о выставках, театрализованных постановках, которые организуют для читателей разных возрастов.

Такое взаимодействие священнослужителей и библиотечных работников помогает просвещению жителей Конаковского района, и что самое важное - их духовному становлению.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

В администрации Конаковского района прошло расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Конаковского района.

Аномально жаркая погода увеличила риски возникновения природных и техногенных пожаров, травматизм и гибель людей на водоемах Конаковского района. С начала купального сезона на водных объектах Тверской области зарегистрировано 7 происшествий, пострадали - 9 человек, погибли - 8 человек, из них 3 ребенка, к сожалению, 1 человек утонул в городе Конаково. Не менее напряженная ситуация с пожарами – на данный момент зарегистрировано 292 возгорания.

Мерам профилактики возникновения природных пожаров и обеспечению безопасности жизни и здоровья населения на водных объектах было посвящено очередное расширенное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Конаковского района, прошедшее в администрации Конаковского района.

Решением Комиссии определены основные направления совместной деятельности администрации Конаковского района, администраций городских и сельских поселений, подведомственных учреждений, предприятий и организаций, направленные на ликвидацию природных пожаров, проведение противопожарной пропаганды среди населения, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей, оснащение сельских населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, организации работы патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп, очистке населенных пунктов от сухой травянистой растительности, обеспечении своевременного оповещения населения о пожаре.

Администрацией Конаковского района разработан перспективный план развития пляжной инфраструктуры на территории Конаковского муниципального района на ближайшие два года. В числе основных направлений работы: разработка и принятие нормативных правовых актов городских и сельских поселений, регулирующих области обеспечения безопасности граждан на водных объектах в местах массового отдыха населения, в том числе несанкционированных. Сбор и анализ информации (сходы граждан, опрос общественного мнения и т.д.) по необходимости благоустройства и дооборудования имеющихся пляжей, необходимости создания новых пляжей в местах массового отдыха граждан на водных объектах. На основании полученного анализа - выбор и осмотр территории для организации муниципальных пляжей в Юрьево-Девичьевском, Вахонинском, Дмитровогорском сельских поселениях, городе Конаково. Обсуждаемые вопросы крайне важны для района, так как направлены в первую очередь на защиту жизни и здоровья людей.

Решение Комиссии принято и уже реализуется.

Подготовлено пресс-службой

администрации Конаковского района