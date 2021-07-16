ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!

Периодическое печатное издание газета «Заря» (зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Тверской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ69-00201 от 27 июля 2011 г.), информирует о готовности предоставить печатную площадь зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям при проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Тверской области седьмого созыва, зарегистрированным кандидатам при проведении выборов губернатора Тверской области, зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области пятого созыва:

Общий объем печатной площади, которая предоставляется для проведения предвыборной агитации безвозмездно, составляет не менее 15 процентов от общего объема еженедельной печатной площади. Общий объем печатной площади, предоставляемой безвозмездно, в 3 номерах газеты «Заря», выходящих в свет 27 августа, 3 сентября и 10 сентября, составляет 6768 кв. см: на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва – 3384 кв. см; на выборах губернатора Тверской области – 1692 кв. см; на выборах депутатов Законодательного собрания Тверской области седьмого созыва – 1692 кв. см.

Общий объем печатной площади, которая предоставляется за плату в 3 номерах газеты «Заря», выходящих в свет 27 августа, 3 сентября и 10 сентября, составляет 13536 кв. см: на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва – 6768 кв. см, на выборах губернатора Тверской области – 3384 кв. см; на выборах депутатов Законодательного собрания Тверской области седьмого созыва – 3384 кв. см. Стоимость 1 кв. см печатной площади в газете «Заря» для размещения предвыборных агитационных материалов – 60 рублей (стоимость услуг не облагается НДС).

Печатная площадь для зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения поселок Редкино Конаковского района предоставляется на платной основе, стоимость 1 кв. см печатной площади в газете «Заря» для размещения предвыборных агитационных материалов – 60 рублей (стоимость услуг не облагается НДС).

По вопросам, связанным с размещением предвыборных агитационных материалов, обращаться: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Телефоны 8 (48242) 4-37-04, 4-30-24, е-mail: konzarya@yandex.ru.