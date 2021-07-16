НЕИЗВЕСТНЫ ИХ ИМЕНА



Солдаты РРКА были найдены поисковым отрядом «Звезда» Конаковского района в Козловском сельском поселении.

В деревне Бережки Козловского сельского поселения в конце прошлой недели прошло перезахоронение останков поднятых поисковиками советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Перезахоронение останков двух солдат и офицера Красной Армии прошло под молитву священника.

Останки воинов во время поисковых работ обнаружили участники ВПЦ «Звезда» Валерия Гореликова. До этого поисковики слышали от местных жителей легенду о том, что рядом с одним из деревенских домов во время войны были захоронены погибшие военнослужащие. Разведка поисковиков дала свой результат. Рассказывает Валерий Гореликов:

- Военнослужащие, видимо, находились в доме на постое, рядом с деревней был бой с немцами, в котором они погибли, и после боя их похоронили буквально в нескольких метрах от этого дома. При этом офицер и один из солдат лежали в одной яме, второй солдат - во второй. К сожалению, опознать военнослужащих не удалось, хотя при них нашли 2 деревянных медальона, но вкладыши внутри не сохранились, сгнили. Довольно хорошо сохранились полушубок, валенки, ремень, противогаз, лопатка, подсумок и даже ластик в кармане офицера...

На церемонии захоронения присутствовали исполняющая обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко, заместитель главы администрации по развитию территории Александр Слепышев, и глава Козловского сельского поселения Елена Медведева. В качестве ведущих церемонии выступили заместитель заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района Людмила Шапкина и директор ЦМП «Иволга» Инна Сотская. На церемонии также присутствовал военный комиссар города Конаково и Конаковского района Юрий Юрьевич Неговора и руководитель ООО «ТЭСКО» п. Козлово Анна Соина. Краткую панихиду по воинам отслужил настоятель храма Иоанна Предтечи п. Козлово отец Григорий.

Поисковики отряда «Звезда» в форме советских солдат дали салют из винтовок. Во время церемонии почетным строем на Посту № 1 стояли члены «Юнармии» с автоматами. Также, в перезахоронении приняли участие жители Козловского сельского поселения и жители городского поселения поселка Козлово. Впечатлениями делится один из юнармейцев Иван Гордиков:

- Такие моменты в жизни запоминаются навсегда. Еще несколько безымянных героев предано земле.

Подготовил

Кирилл НОВИКОВ.

Фото предоставлено

А. Соиной.