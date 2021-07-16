СООБЩАЕТ ЦЕНТР «ИВОЛГА»

«Страна героев»

8 июля в городском саду города Твери команда Конаковского района из центра молодежной политики «Иволга» приняла участие в квесте «Страна героев», который организовали и провели представители волонтерской роты боевого братства.

В ходе квеста всем участникам предстояло пройти следующие этапы: разборка-сборка макета АК 74, оказание первой медицинской помощи при «утоплении», вязание туристических узлов.

В состязании «Дартс» команде было необходимо выбить более 50 очков. «Военные звания» - так назывался последний этап, на котором команде предстояло в правильном порядке выставить военные звания о российской армии.

Также ребята приняли участие во всероссийском флешмобе в поддержку олимпийцев - участники квеста выстроились в большую букву «С». Конаковцы успешно прошли все этапы квеста.

«Подари еду»

В 2021 году Фонд Твери начал реализацию проекта «Подари еду», который направлен на оказание помощи пожилым людям, многодетным и нуждающимся семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, продуктами питания. В рамках проекта в супермаркетах «Магнит» Тверской области устанавливаются благотворительные боксы для сбора продуктов.

На сегодняшний день на территории области открыто 9 боксов, среди них и бокс в Конаковском районе. Так в поселке Козлово открыт первый из трех боксов, запланированных на территории района, и запущена работа по сбору продуктов длительного срока хранения благодаря волонтёрам и специалистам центра молодежной политики «Иволга», а также сотрудникам центра социального обеспечения поселка Козлово.

Стать участником проекта «Подари еду» сможет любой житель и гость поселка Козлово, достаточно приобрести продукты с длительным сроком хранения и поместить их в специальный бокс. Раз в две недели добровольцы будут формировать продуктовые наборы из пожертвованных продуктов и передавать эту помощь тем, кому она нужна. В ближайшее время два бокса будут открыты и в городе Конаково.