Имя на Доске почета



МЕДИК И ЭНЕРГЕТИК

В рамках новой рубрики, которая посвящена лучшим людям Конаковского района, чьи портреты помещены на Доску почета перед зданием районной администрации, сегодня мы расскажем о враче-анестезиологе Конаковской ЦРБ и о сотруднике Конаковской ГРЭС. Кандидатуры утверждены постановлением № 352 главы Конаковского района Олега Лобановского от 24 мая 2021 г.

Тимофей Юрьевич РОМАНОВ



трудится в ГБУЗ «Конаковская центральная районная больница» с 2005 года. В настоящее время работает врачом-анестезиологом-реаниматологом в инфекционном госпитале, в отделении коек для тяжелых пациентов, требующих инвазивной вентиляции.

Немного о трудовом пути Т.Ю.Романова. Сразу после окончания лечебного факультета Тверской государственной медицинской академии и прохождения интернатуры по травматологии и ортопедии на базе травматологических отделений Конаковской ЦРБ и областной клинической больницы города Твери стал трудиться в нашей районной больнице. Начинал работать врачом травматологом-ортопедом поликлиники. С 2010 года переведен в травматологическое отделение. С 2020 года, с началом пандемии коронавируса, переведен в отделение коек для тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, требующих инвазивной вентиляции инфекционного госпиталя врачом анестезиологом-реаниматологом.

Главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов высоко ценит Т.Ю.Романова как специалиста. Ведь в работе он проявляет хорошее знание теоретических основ и в достаточной степени владеет необходимыми в работе травматолога практическими навыками. Владеет диагностическими методами: это Эхо-ЭС, люмбальная пункция, артропневмография.

В своей работе он постоянно совершенствуется. Еще в 2009 году успешно прошел курс усовершенствования по оказанию специализированной травматологической помощи пострадавшим в ДТП по Федеральной программе «Трасса». В прошлом году прошел профессиональное переобучение на врача анестезиолога-реаниматолога.

Его уважают в коллективе, к своим обязанностям он относится добросовестно. Успешно совмещает работу в ночные дежурства (в рабочие дни) и суточные дежурства (в выходные и праздничные дни) сразу в нескольких отделениях - травматологическом, анестезиологии-реанимации и в ОСМП (скорая помощь). В процессе своей работы регулярно занимается санитарно-просветительной работой с больными, а также их родственниками и среди коллег среднего и младшего медицинского персонала.

Стаж работы в энергетике у

Бориса Владимировича ДЕМИДОВА



– более тридцати лет. Трудоустроившись на Конаковскую ГРЭС в 1991 году, он прошел путь от слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования до заместителя директора по ремонту Филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».

Борис Владимирович всегда проявляет настойчивость и упорство в работе, используя для решения производственных задач передовые методы организации производства. Хорошо организует и умело поддерживает отношения с подрядными организациями, добивается принятия обоснованных решений. Он требователен к себе и подчиненному персоналу.

Б.В.Демидов умело контролирует ход ремонта, расход материально-технических ресурсов, своевременно принимает меры по решению возникших технических вопросов, проводит расследование отказов в работе оборудования в случае некачественного ремонта подрядными организациями, разрабатывает и организует мероприятия, направленные на предупреждение аварий. Его трудовой и организационный вклад в общее дело позволяет Конаковской ГРЭС работать с хорошими показателями.

На протяжении многих лет он является рационализатором производства. За это в 2004 году ему присвоено звание «Лучший рационализатор подразделения». Борис Владимирович пользуется заслуженным уважением коллектива, зарекомендовал себя дисциплинированным, грамотным, ответственным, инициативным руководителем.

Есть у него и другие награды. За добросовестный труд в 2007 году он награжден Почётной грамотой ОАО «ОГК-5», а спустя год его фотопортрет был занесен на станционную Доску почета. Помимо этого, в 2007 году он награжден Почетной грамотой Законодательного собрания Тверской области, в 2010 году награжден медалью ОАО «Энел ОГК-5», в 2012 году - Почетной грамотой губернатора Тверской области, в 2014 году - Почетной грамотой главы Конаковского района и в 2017 году - Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Поэтому закономерно, что в этом году по решению районных муниципальных властей ему присвоено почетное звание одного из лучших людей Конаковского района. Он входит в трудовую элиту района, он - его гордость, такие люди являются надежной опорой дальнейшего развития нашего муниципального образования.