«МИНУТА СЛАВЫ» ДЛЯ ГЮЗЕЛЬ ЗАРИПОВОЙ



Жительница Конакова победила в III Международном конкурсе эко-роликов «Минута для будущего». Организаторы конкурса «Минута для будущего»: БФ «Подари планете жизнь» и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Конкурс проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Гюзель Зарипова завоевала диплом лауреата 1-й степени в номинации среди любителей, который ей вручили на церемонии награждения в Иркутске. На торжественном мероприятии её попросили поделиться, чем знаменит не известный многим город Конаково, и она рассказала о нём.

Гюзель Зарипову можно назвать неординарным и творческим человеком. Мистика, практики, медитации, рисунки, режиссура, танцы, стихи и проза – это не весь перечень её увлечений. Сняла ролик на экологическую тему, которая также её волнует, и разместила его на сайте конкурса эко-роликов. Не ожидала, что он победит. Как всегда, с тонким юмором молодая женщина рассказала об этом на своей страничке в сети интернет:

- Когда я стала заниматься кино целенаправленно, промелькнула мысль: «Вот бы мне когда-нибудь получить Оскар и чтобы мои фильмы показывали на большом экране!». Конечно, любой начинающий режиссёр или актёр втайне, но хотя бы немножко мечтает об этом. И вот стоило мне подумать, как буквально через месяц я вижу свой фильм в кинотеатре «Баргузин» г. Иркутска и получаю «зелёный» Оскар (главная награда в области кино на тему экологии). А Оскар надо было конкретней заказывать, - шутит Гюзель - Вдвойне приятно, когда то, чем просто нравится заниматься, ещё и получает высокую оценку со стороны.

В марте этого года Гюзель побывала на церемонии награждения и в качестве приза - в экспедиции по заповеднику Байкала. Привезла оттуда массу впечатлений и прекрасных фотографий. Свою победу девушка посвятила своей маме, которая недавно победила коронавирус, пробыв в реанимации 20 дней, и с 1 процентом непоражённых лёгких она выжила. Вот это победа так победа!

Гюзель как человек неравнодушный много уделяет внимания экологии города, в котором она живёт, вопросам раздельного сбора мусора, бесконтрольной вырубки деревьев и сохранения конаковского бора. Поздравляем Гюзель с победой и желаем ей дальнейших творческих успехов!

Людмила КИКАЛО.