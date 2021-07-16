Игорь Руденя: в Тверской области сохраняется бесплатное предоставление школьной формы для детей из многодетных семей

В этом году в Тверской области дети из многодетных семей с 1 по 5 классы вновь будут обеспечены школьной формой. Механизм её получения будет максимально удобным для родителей. Вопрос о сохранении данной меры поддержки поступил Губернатору Игорю Рудене в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь от многодетной мамы из областной столицы.

«Уже с 12 августа в рамках ранее принятой областной программы должны начать выдачу школьной формы. Заявочная кампания будет проводиться до 15 октября. Если форма не подходит, ее можно будет обменять», - рассказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в этом году порядок предоставления школьной формы будет скорректирован с учётом опыта прошлого года, а также пожеланий родителей.

Школьную форму производят только тверские компании. Мера поддержки была введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени в 2020 году.

Комплект состоит из шести изделий. Для девочек – жакет, юбка, сарафан (для 1-3 классов) или жилет (для 4-5 классов), две блузы, жабо. Для мальчиков – пиджак, брюки, три сорочки, галстук. На выбор четыре цвета: синий, чёрный, серый и бордовый.

Пресс-служба Правительства Тверской области