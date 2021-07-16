В день рождения Андрея Дементьева в Твери откроют памятник поэту

16 июля 2021 года знаменитому поэту, Почётному гражданину Тверской области Андрею Дементьеву исполнилось бы 93 года. В день рождения поэта в городе Твери на берегу реки Волги в створе улицы, названной его именем, откроют памятник Андрею Дементьеву. Личными воспоминаниями об Андрее Дмитриевиче 15 июля в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь поделился Губернатор Игорь Руденя.

«Андрей Дмитриевич Дементьев был человеком большой души, высокой культуры и очень любящим свой край. Уверен, что память о нём, его труды и творчество будут всегда с нами. На его примере будет воспитано ещё много новых талантливых людей в искусстве», - сказал Игорь Руденя.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, а также проведения Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который объединяет таланты со всей страны.

Правительством Тверской области и «Домом поэзии Андрея Дементьева» учреждена премия имени поэта. Она вручается молодым поэтам и авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

Пресс-служба Правительства Тверской области