Игорь Руденя в Торопецком районе посетил производство медицинских изделий, поставляемых в больницы Тверской области

15 июля в Торопецком районе Губернатор Игорь Руденя посетил производство филиала компании «Гекса-нетканые материалы». Здесь производят одноразовую медицинскую одежду и постельное белье, защитные маски, хирургические халаты, костюмы и другие медицинские изделия, которые поставляются, в том числе в больницы Твери и ЦРБ региона.

Три швейных цеха, где работает более 1200 человек, выпускают свыше 3 млн изделий медицинского назначения в год. Глава региона пообщался с сотрудниками предприятия.

Одной из тем встречи стала поддержка многодетных семей. Игорь Руденя рассказал о действующем в регионе целом комплексе мер поддержки многодетных. Это предоставление школьной формы учащимся с 1 по 5 классы, помощь в приобретении автомобиля, решении жилищных вопросов и многие другие.

Речь шла также о решении кадровых вопросов на предприятиях и в социальной сфере Торопецкого района. Губернатор отметил – для работы на производствах нужно более активно привлекать местные кадры. Таких специалистов может готовить Торопецкий колледж.

Торопецкий завод компании «Гекса-нетканые материалы» – основной производитель спанбонда, уникального композитного нетканого материала. Он применяется в инновационном производстве строительных мембран и медицинских изделий, укрывных материалов для сельского хозяйства.

Процесс выпуска материалов здесь полностью автоматизирован, пленки и мембраны проходят строгий контроль на каждом этапе производства, что определяет их высокое качество. Доля выпускаемой продукции на российском рынке составляет 25%.

Компания планирует расширение ассортимента и оптимизацию производственных процессов для снижения себестоимости продукции. В рамках программы «Противоэпидемические проекты» Фонда развития промышленности Российской Федерации для увеличения в регионе производства средств индивидуальной защиты ООО «Гекса-нетканые материалы» предоставлены средства федерального бюджета в объеме 200 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области