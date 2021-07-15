Губернатор Игорь Руденя обсудил с общественностью Торопецкого района актуальные вопросы развития муниципалитета

Актуальные вопросы развития Торопецкого района Губернатор Игорь Руденя обсудил на встрече с общественностью, которая прошла 15 июля в рамках рабочей поездки главы региона в муниципалитет.

Жители района задавали Губернатору вопросы о развитии здравоохранения, образования, ремонте дорог, развитии туристической отрасли, поддержке сельхозпроизводителей.

Важная для территории тема - газификация. В 2020 году Тверская область по поручению и при поддержке Президента РФ Владимира Путина в числе первых регионов в стране подписала с компанией «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации. Глава региона отметил - в 2021 году начались работы по проектированию межпоселкового газопровода «Западная Двина – Торопец» протяжённостью 58 км.

«Газификация в Тверской области идёт полным ходом. Надеемся, что до 2025 года Торопецкий район присоединится к муниципалитетам, которые имеют на своих территориях природный газ», - подчеркнул Игорь Руденя.

Ещё один блок вопросов от жителей района касался ремонта дорог по улице Ленина в районном центре, участка автодороги Торопец-Плоскошь. Работы на объектах запланированы на текущий год.

Особое внимание на встрече Игорь Руденя уделил здравоохранению, в том числе строительству в муниципалитете новой центральной районной больницы.

В образовании, как подчеркнул глава региона, приоритетами является строительство современных школ и детских садов, укрепление материально-технической базы существующих учреждений. В Торопце в рамках национального проекта «Демография» завершается строительство нового детского сада на 240 мест.

Был поднят вопрос и о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Губернатор отметил, что это важный объект для Торопца, и поставил перед областным Комитетом по физической культуре и спорту задачу внести предложения по обеспечению района спортивным сооружением.

По словам главы региона, для развития районов Тверской области важно создавать в городах и на селе комфортную для проживания среду. В Торопце в 2020 году по национальному проекту «Жильё и городская среда» благоустроена территория у памятника «Самолет «СУ-9». Проведено озеленение, сделаны дорожки из брусчатки, подсветка.

В 2021 году работа продолжается – по нацпроекту благоустраиваются территории у реки Торопа (правая сторона около Базарной площади), по улице Карла Маркса, где оборудуют спортивный игровой комплекс, а также трех дворов в домах по ул. Советская. Все работы планируется завершить в текущем году.

На встрече прозвучал вопрос о возможности создания и установки в Торопце памятника знаменитому полководцу Александру Невскому и его супруге. Игорь Руденя эту инициативу граждан поддержал.

«Мы должны сохранять историю, особенно связанную с развитием нашего государства. Говоря об Александре Невском, считаю, это большая честь - иметь такое историческое наследие на территории Тверской области, в Торопецком районе. Горожане, общественность должны выбрать место, где будет установлен памятник», - подчеркнул Губернатор.

Жизнь Александра Невского тесно связана с тверским краем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. Родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославович, был отцом особо почитаемого в Верхневолжье святого благоверного князя Михаила Тверского.

В 2021 году в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах проходят мероприятия в честь 800-летия Александра Невского. В частности, в настоящее время в Твери находится ковчег с мощами святого благоверного великого князя.

Пресс-служба Правительства Тверской области