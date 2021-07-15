Игорь Руденя провел совещание по повышению надежности электроснабжения в Торопецком районе

Совещание по повышению надёжности электроснабжения Торопецкого района провел Губернатор Игорь Руденя 15 июля в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Игорь Руденя поблагодарил энергетиков за оперативное проведение восстановительных работ после грозового фронта, прошедшего через территорию Верхневолжья в конце июня. Тогда основной удар стихии пришёлся именно на Торопецкий район. Над восстановлением электроснабжения, в том числе ночью, трудились 62 бригады сотрудников «Россети Центр».

«Сегодня нашей главной задачей является продолжение работы по обеспечению надежного энергоснабжения Торопецкого района, северо-запада и других территорий региона. У населения большой запрос на повышение устойчивости электроснабжения», – сказал Игорь Руденя.

Всего в Торопецком районе насчитывается более 1500 км линий электропередачи. Особенность местности – большое количество лесов, наличие недоступных для энергетиков территорий.

По информации, озвученной на совещании, компанией Россети проведен аудит технического состояния активов в Торопецком районе. Ведется расчистка трасс у высоковольтных линий, установка предохранителей и другие мероприятия для повышения устойчивости работы объектов энергетики, снижения аварийности на сетях.

Губернатор подчеркнул - необходимо усилить работу по расчистке территорий, где проходят линии электропередачи, задействовать для этих целей специалистов учреждений, подведомственных Министерству лесного хозяйства региона, возможности муниципальных образований.

По данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, за 1 полугодие 2021 года в Торопецком районе отремонтированы воздушные линии общей протяжённостью 59,4 км, от древесно-кустарниковой растительности расчищены трассы на площади 432,6 га, заменено 47 изоляторов и 15 опор, отремонтирован силовой трансформатор и 39 трансформаторных подстанций.

Пресс-служба Правительства Тверской области