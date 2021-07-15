В Торопце завершается строительство нового детского сада

15 июля во время рабочей поездки в Торопецкий район Губернатор Игорь Руденя посетил новый детский сад. Возведение объекта ведётся в рамках национального проекта «Демография». В настоящее время готовность здания - 98 %.

Детский сад рассчитан на 240 мест. Глава региона осмотрел группы, спортивный и музыкальный залы, столовую, медицинский кабинет, дал ряд поручений по благоустройству прилегающей территории.

Всего в 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта «Демография» строятся шесть детских дошкольных учреждений с общим количеством 1010 мест. Помимо Торопца детские сады возводятся в Твери (на улицах Склизкова, Планерная и Левитана), в селе Бурашево Калининского района, в Вышнем Волочке.

Ввод новых объектов, а также перепрофилирование мест в детских садах под ясельные группы позволит значительно повысить доступность дошкольного образования в тверском регионе.

В 2020 году в Тверской области было открыто 5 новых детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах.

Всего за прошедшие пять лет в Тверской области появилось 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области