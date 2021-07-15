Губернатор Игорь Руденя поручил разработать проект строительства нового здания Торопецкой ЦРБ

15 июля Губернатор Игорь Руденя посетил Торопецкую центральную районную больницу. Глава региона осмотрел детскую поликлинику, терапевтическое и хирургическое отделения, лабораторию.

По итогам посещения Игорь Руденя поручил Минздраву региона представить предложения по строительству нового здания учреждения. Губернатор подчеркнул - это должна быть современная компактная больница, обустроенная в соответствии с потребностями жителей муниципалитета, с достойными условиями для лечения пациентов и работы медиков.

Губернатор также побывал в прививочном пункте, где ведется вакцинация против коронавирусной инфекции. Он работает ежедневно, включая выходные дни. В районе действуют также две мобильные прививочные бригады для иммунизации на предприятиях, в фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики, в отдаленных деревнях. Мобильная бригада осуществляет до трех выездов в день и обслуживает около 50 человек ежедневно.

В 2018 году в Торопецкой районной больнице проведен капитальный ремонт кровли здания поликлиники. В предыдущие годы приобретено два новых автомобиля скорой медицинской помощи. По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы запланирована установка новых модульных ФАПов в деревнях Озерец и Красноселье, а также закупка четырех автомобилей для поликлинической службы.

При посещении больницы к Игорю Рудене обратилась местная жительница – Анна Лукина. В октябре 2020 года на личном приеме граждан она попросила Губернатора отремонтировать дорогу и обустроить тротуары по улице Ленина в Торопце.

Во время беседы Игорь Руденя сообщил – объект включен в программу дорожных работ на территориях муниципальных образований на 2020-2022 годы, завершить работы планируется к первому сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области