Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

15 июля в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.

Большая часть вопросов, которые планируется озвучить в программе, – это прямые обращения граждан к главе региона.

Глава региона также расскажет о том, что осталось за кадром визита в Тверскую область Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, который побывал на предприятиях региона 13 июля.

Планируемые темы прямого эфира с Губернатором – ход вакцинации против коронавируса, повышение надежности энергоснабжения и системы ЖКХ региона, первые итоги масштабной кампании по газификации Тверской области, поддержка семей с детьми.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/Y2CVcz27D2s и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области