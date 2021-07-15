Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

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15 июля в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.
Большая часть вопросов, которые планируется озвучить в программе, – это прямые обращения граждан к главе региона.
Глава региона также расскажет о том, что осталось за кадром визита в Тверскую область Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, который побывал на предприятиях региона 13 июля.
Планируемые темы прямого эфира с Губернатором – ход вакцинации против коронавируса, повышение надежности энергоснабжения и системы ЖКХ региона, первые итоги масштабной кампании по газификации Тверской области, поддержка семей с детьми.
Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/Y2CVcz27D2s и на сайте «Вести-Тверь».
Пресс-служба Правительства Тверской области