Игорь Руденя возложил цветы к стеле Героев Советского Союза в Торопце

15 июля Губернатор Тверской области Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Торопецком районе. Визит начался с возложения цветов к стеле Героев Советского Союза - уроженцев края. В церемонии приняли участие руководство муниципалитета, юнармейцы.

Сквер в память о погибших во время Гражданской и Великой Отечественной войн появился в Торопце в 1966 году. В 2016-м там была открыта Аллея Героев, где увековечены имена трёх Героев Советского Союза и шести полных кавалеров ордена Славы.

Во время визита в муниципалитет глава региона посетит Торопецкую ЦРБ, площадку строительства нового детского сада, завод «Гекса-нетканые материалы».

Игорь Руденя осмотрит территорию, благоустроенную по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Кроме того, Губернатор проведёт совещание по вопросу надёжности электроснабжения Торопецкого района, а также встречу с общественностью, где будут обсуждаться актуальные вопросы развития муниципалитета.

Пресс-служба Правительства Тверской области