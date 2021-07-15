Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 262 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 42 836 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 86 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 256 581 человек, за последние сутки – 5921 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 824 300, в том числе за последние сутки их проведено 3342.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 49 420 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1265 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 16 631

Конаковский район 3731

Ржев 2585

Вышневолоцкий городской округ 2439

Калининский район 2102

Кимры 1851

Торжок 1828

Кашинский городской округ 1159

Бологовский район 1127

Бежецкий район 1086

Калязинский район 1077

Старицкий район 1055

Осташковский городской округ 1013

Нелидовский городской округ 963

Лихославльский район 927

Торопецкий район 795

Максатихинский район 704

Весьегонский муниципальный округ 688

Западнодвинский муниципальный округ 665

Торжокский район 577

Андреапольский муниципальный округ 551

Оленинский муниципальный округ 529

Кувшиновский район 482

Рамешковский район 469

Зубцовский район 456

Спировский район 401

Ржевский район 387

Кимрский район 355

Сонковский район 349

ЗАТО Озёрный 350

Селижаровский муниципальный округ 333

Фировский район 251

Краснохолмский муниципальный округ 251

Бельский район 243

Кесовогорский район 260

Лесной муниципальный округ 174

Пеновский муниципальный округ 162

Молоковский район 155

Жарковский район 127

Сандовский муниципальный округ 102

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области