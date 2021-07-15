Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 июля 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 262 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 42 836 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 86 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 256 581 человек, за последние сутки – 5921 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 824 300, в том числе за последние сутки их проведено 3342.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 49 420 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1265 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 16 631
Конаковский район 3731
Ржев 2585
Вышневолоцкий городской округ 2439
Калининский район 2102
Кимры 1851
Торжок 1828
Кашинский городской округ 1159
Бологовский район 1127
Бежецкий район 1086
Калязинский район 1077
Старицкий район 1055
Осташковский городской округ 1013
Нелидовский городской округ 963
Лихославльский район 927
Торопецкий район 795
Максатихинский район 704
Весьегонский муниципальный округ 688
Западнодвинский муниципальный округ 665
Торжокский район 577
Андреапольский муниципальный округ 551
Оленинский муниципальный округ 529
Кувшиновский район 482
Рамешковский район 469
Зубцовский район 456
Спировский район 401
Ржевский район 387
Кимрский район 355
Сонковский район 349
ЗАТО Озёрный 350
Селижаровский муниципальный округ 333
Фировский район 251
Краснохолмский муниципальный округ 251
Бельский район 243
Кесовогорский район 260
Лесной муниципальный округ 174
Пеновский муниципальный округ 162
Молоковский район 155
Жарковский район 127
Сандовский муниципальный округ 102
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области