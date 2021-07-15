В Тверской области создали уникальную каналопромывочную машину для работ на объектах ЖКХ

Компания «ТверьКомМаш» создала уникальную каналопромывочную машину, которая способна чистить канализационные трубы большого диаметра, выкачивать с помощью вакуума ил, грязь и прочие засоры для вывоза к месту утилизации.

Разработанная на предприятии машина превосходит по своим характеристикам аналоги от финских, датских и немецких производителей. Таким образом, на площадке тверского предприятия обеспечено полное импортозамещение зарубежных машин.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал – у тверских производителей большой потенциал для производства конкурентоспособной продукции. Вклад предприятий региона в импортозамещение отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин при посещении 13 июля Тверского вагоностроительного завода и Промтехнопарка КСК.

Новая каналопромывочная машина, произведенная в регионе, на 30-40% дешевле аналогов, её можно устанавливать на КАМАЗ нового модельного ряда. Первые машины поступили в продажу в России и за рубежом, очередной образец в синем цвете нашел своего покупателя в Санкт-Петербурге. Тверские коммунальные службы также рассматривают новое оборудования для использования в работе на территории региона.

Вместимость комбинированной каналопромывочной машины – 8 кубов для ила,10 кубов для воды или 18 кубов воды одновременно. В машине установлен вакуумный насос 2850 куб/час, насос высокого давления 347 литров в минуту 200 бар. для использования с горячей и грязной водой. Длина каналопромывочного рукава составляет до 220 метров.

Пресс-служба Правительства Тверской области