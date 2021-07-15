Сенатор Андрей Епишин отметил принципиальную позицию властей Тверской области при внедрении новой модели пассажирских перевозок

Комментируя визит в Тверь премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сенатор Российской Федерации отметил, что новая модель пассажирских перевозок, с которой был ознакомлен глава федерального правительства, успешно внедряется в Верхневолжье благодаря четкой работе региональных ведомств.

«Благодаря принципиальной позиции региональной власти, реализация новой модели пассажирских перевозок положительно оценена на федеральном уровне. Жители муниципальных образований Тверской области реформу системы общественного транспорта ждут, и это объяснимо. Уже начальные результаты реализации этого во многом уникального проекта убедительны. Сокращение количества ДТП с участием общественного транспорта, увеличение налоговых поступлений в бюджет, стабильное транспортное обслуживание с использованием современного и комфортного подвижного состава, гарантированный льготный проезд демонстрируют высокую успешность регионального проекта «Транспорт Верхневолжья», – считает Андрей Епишин.

Сенатор также отметил, что во взаимодействии с региональным правительством и Министерством финансов Тверской области удалось решить вопрос по включению в Постановление Совета Федерации «О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» позиции о проработке вопроса софинансирования расходов субъектов Российской Федерации, связанных с модернизацией парка пассажирского городского транспорта.

«Решение задачи по предоставлению данной меры поддержки из федерального бюджета обеспечит дополнительную эффективность реализации мероприятий по внедрению новой модели пассажирских перевозок на территории Тверской области. Со своей стороны как заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам буду последовательно над этим работать», – подчеркнул Андрей Епишин.

Напомним, 13 июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Тверь. Премьер-министр посетил производственные площадки Тверского вагоностроительного завода и Промтехнопарка КСК, ознакомился с ходом внедрения в регионе новой модели пассажирских перевозок и протестировал транспортное приложение «Волга». Также главе федерального правительства был представлен Проект развития кластера «Волжское море» и других объектов туристской инфраструктуры в ОЭЗ «Завидово».

На двусторонней встрече премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Игоря Рудени обсуждались вопросы экономики и демографической политики. В беседе глава региона подчеркнул: благодаря федеральной поддержке в Тверской области в период пандемии коронавируса удалось сохранить рабочие места и стабильность на ключевых региональных производствах. Продолжается работа по сокращению госдолга (благодаря этому на развитие региона дополнительно направлено 3,5 млрд рублей). Активно идет дорожная кампания. Комплексно поддерживаются семьи с детьми. Михаил Мишустин сообщил, что Тверская область в этом году получит 22 машины скорой помощи и 58 школьных автобусов. Средства на эти цели регионам выделены по поручению Президента Владимира Путина.