Андрей Дмитриев: «Поддержка крупных производств помогает развивать региональную кооперацию»

Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Дмитриев считает, что государственная поддержка промышленности через обеспечение спроса на продукцию крупных производств дает импульс развитию малых и средний кампаний в регионах.

«Очень важно, что экономическая политика государства усиливается в направлении промышленности. Визит председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в наш регион это еще раз подтверждает. Премьер-министр, находясь на площадках Тверского вагоностроительного завода и Промтехнопарка КСК, говорил о необходимости дальнейшей комплексной поддержки машиностроения. Это важная часть государственной стратегии, потому что такие крупные производства, как ТВЗ и КСК создают условия для развития региональной кооперации с субъектами малого и среднего бизнеса. Те, в свою очередь, получают дополнительную поддержку через возможности, сконцентрированные в центре «Мой бизнес». Таким образом, поддерживая спрос на продукцию крупных предприятий, государство стимулирует большой производственный цикл и создание рабочих мест. В Тверской области, благодаря системной работе команды регионального правительства, этот процесс активно развивается, что было отмечено, в том числе, в ходе рабочей поездки Михаила Мишустина», – сказал Андрей Дмитриев.

Напомним, 13 июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Тверь. Премьер-министр посетил производственные площадки Тверского вагоностроительного завода и Промтехнопарка КСК, ознакомился с ходом внедрения в регионе новой модели пассажирских перевозок и протестировал транспортное приложение «Волга». Также главе федерального правительства был представлен Проект развития кластера «Волжское море» и других объектов туристской инфраструктуры в ОЭЗ «Завидово».

На двусторонней встрече премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Игоря Рудени обсуждались вопросы экономики и демографической политики. В беседе глава региона подчеркнул: благодаря федеральной поддержке в Тверской области в период пандемии коронавируса удалось сохранить рабочие места и стабильность на ключевых региональных производствах. Продолжается работа по сокращению госдолга (благодаря этому на развитие региона дополнительно направлено 3,5 млрд рублей). Активно идет дорожная кампания. Комплексно поддерживаются семьи с детьми. Михаил Мишустин сообщил, что Тверская область в этом году получит 22 машины скорой помощи и 58 школьных автобусов. Средства на эти цели регионам выделены по поручению Президента Владимира Путина.