Дмитрий Окороков: «В Завидово будет сформирована многогранная среда для жизни и отдыха»

Президент ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» Дмитрий Окороков прокомментировал итоги рабочей поездки председателя Правительства РФ Михаила Мишустниа в Тверь. Напомним, губернатор Игорь Руденя представил премьер-министру проект развития кластера «Волжское море» и другие объекты туристской инфраструктуры в особой экономической зоне «Завидово».

«Высокая оценка проекта Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и поддержка со стороны федеральных органов исполнительной власти, Правительства Тверской области вселяют дополнительную уверенность в успехе реализации наших планов по созданию в Завидово круглогодичного курорта мирового уровня. Здесь будет сформирована многогранная среда для жизни и отдыха с развитой социально-бытовой и развлекательной инфраструктурой. На новом этапе развития курорта предусматривается строительство всесезонного центра семейного отдыха, двух трехзвездочных гостиниц и апарт-отеля, рассчитанных на семейных туристов со средним уровнем дохода. Уникальная природа, транспортная доступность и высочайший уровень сервиса обеспечат достойный и комфортный отдых всем нашим гостям», – отметил Дмитрий Окороков.

Напомним, 13 июля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Тверь. Премьер-министр посетил производственные площадки Тверского вагоностроительного завода и Промтехнопарка КСК, ознакомился с ходом внедрения в регионе новой модели пассажирских перевозок и протестировал транспортное приложение «Волга». Также главе федерального правительства был представлен Проект развития кластера «Волжское море» и других объектов туристской инфраструктуры в ОЭЗ «Завидово».

В ходе рабочей поездки Михаил Мишустин подчеркнул необходимость дальнейшей комплексной поддержки машиностроения с учетом потребностей конкретных производителей, а также сообщил, что Ростуризму и Министерству транспорта РФ будет поручено рассмотреть возможности финансовой поддержки туристического кластера в Завидово в рамках госпрограмм и нацпроектов.

На двусторонней встрече премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Игоря Рудени обсуждались вопросы экономики и демографической политики. В беседе глава региона подчеркнул: благодаря федеральной поддержке в Тверской области в период пандемии коронавируса удалось сохранить рабочие места и стабильность на ключевых региональных производствах. Продолжается работа по сокращению госдолга (благодаря этому на развитие региона дополнительно направлено 3,5 млрд рублей). Активно идет дорожная кампания. Комплексно поддерживаются семьи с детьми. Михаил Мишустин сообщил, что Тверская область в этом году получит 22 машины скорой помощи и 58 школьных автобусов. Средства на эти цели регионам выделены по поручению Президента Владимира Путина.