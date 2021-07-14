Калининская АЭС вошла в число российских организаций высокой социальной эффективности

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило имена победителей всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий» Калининская АЭС заняла второе место.

Конкурсным жюри отмечен значительный вклад, который вносит Калининская АЭС в развитие традиций благотворительности на территории Тверской области. Ежегодно атомная станция оказывает существенную финансовую помощь социальным и образовательным учреждениям Удомельского городского округа, помогает людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Предприятие реализует проекты по поддержке культурно-просветительских программ и инициатив, направленных на сохранение культурного наследия.

Благодаря средствам Калининской АЭС реализован обширный комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы Центральной медико-санитарной части №141. Закуплено новое оборудование для прохождения флюорографии, диспансеризации, сеансов телемедицины. Внедрены новые процессы работы пищеблока и прачечной с применением инструментов «Производственной системы Росатома». В стационаре медицинского учреждения организована современная система таблет-питания, которая предполагает доставку горячих и охлажденных блюд с сохранением первоначальной температуры.

Отдельным направлением деятельности является инфраструктурное развитие территории Удомельского городского округа. По инициативе КАЭС создан и успешно работает проектный офис #ВМЕСТЕ, который объединил специалистов атомной станции и администрации муниципалитета. В задачи команды входят организационная, методическая и техническая поддержка в решении проблемных вопросов. Проектный офис объединил ресурсы бизнеса, власти и некоммерческих организаций, позволил привлечь дополнительные внебюджетные средства в социальную сферу округа.

«Калининская АЭС играет ключевую роль в социально-экономическом развитии Удомельского городского округа. Мы не просто направляем финансовые средства, а системно подходим к решению каждого вопроса, делимся компетенциями и совместно помогаем развивать территорию», - отметил заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Цель конкурса - выявление лучших социальных проектов организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, и содействие развитию форм социального партнерства в организациях.

Управление информации и общественных связей

Калининской АЭС